إصابة السيد محمود لاعب شباب الأهلي بكسر في عظام الوجه

تعرض السيد محمود لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ لإصابة قوية في مباراة اليوم أمام إنبي، ضمن الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية.



وأثبتت الفحوصات الطبية حدوث كسر في عظام الوجه، مما يستلزم تدخل جراحي.



لاعب وسط شباب الأهلي كان شارك بديلًا في المباراة ولكنه اصطدم بقوة مع أحد لاعبي إنبي في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليقرر الجهاز الطبي إخراجه من الملعب، وعدم استكماله اللقاء، بعدما شك في وجود كسر بعظام وجهه.



وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق الشباب بالأهلي أن الأشعة المقطعية التي أجراها السيد محمود أثبتت إصابته بكسر في عظام الوجه، مما يستلزم إجراء عملية جراحية لرد وتثبيت الكسر.



وتحدد موعداُ للجراحة بعد غد الثلاثاء، مؤكدًا أن فترة غيابه عن الملعب قد تصل إلى ٦ أسابيع.‎