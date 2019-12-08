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اقتصاد

المالية تقترض 18.5 مليار جنيه من البنوك

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:52 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
اقترضت وزارة المالية الأحد، مبلغ 18.5 مليار جنيه من البنوك في أدوات دين لأجلي 91 و273 يوما لتمويل عجز الموازنة.

وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها، إنها ستبيع أجل 91 يوما بـ 9 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه خلال عملية الطرح.

وتستهدف الوزارة علي مدار الأسبوع الجاري بيع أدوات دين من سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 41.5 مليار جنيه للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة، عبر 3 عطاءات أسبوعية.

ومع طرحها اليوم لأجلي الخزانة بـ 18.5 مليار جنيه، يتبقي لها طرحان بقيمة 22 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
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