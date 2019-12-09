اخبار الفن | حقيقة مرض الفنان سيد مصطفى وأزمته المالية .. ورغدة تكشف سر عدم وجودها في عزاء هيثم أحمد زكي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
حقيقة مرض الفنان سيد مصطفى وأزمته المالية.. تفاصيل
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا يفيد بتعرض الفنان سيد مصطفى إلى أزمة مادية وصحية وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.
بعد شهر على وفاته.. رغدة تكشف سر عدم وجودها في عزاء هيثم أحمد زكي
كشفت الفنانة رغدة عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر وفاة الفنان هيثم احمد زكى الذى مر على وفاته نحو شهر خاصة أنه من المعروف قربها الشديد له بحكم قربها لوالده احمد زكى.
أول ظهور علني بدون حجاب .. أحمد السقا يقبل رأس صابرين فى مهرجان نجم العرب.. شاهد
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان أحمد السقا فى مهرجان نجم العرب أورد لتكريم عدد من النجوم علي أعمالهم الفنية لعام 2019
ناس عايشة في الماضي.. ياسمين صبرى تثأر من محمد سامى وتدعم نسرين أمين
قررت الفنانة ياسمين صبرى أن ترد على المخرج محمد سامى الذى هاجمها قائلا إنها لا تعرف أن تتحدث ولكن بطريقة غير مباشرة حيث أنها قررت أن تدعم الفنان نسرين امين التى هاجمها ايضا محمد سامى واصفها بالكومبارس.
أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة | شاهد
شهد حفل فنى خاص أول ظهور للمخرج طارق العريان بعد إعلان الانفصال عن المطربة أصالة.
وصلة ردح | محمد سامي لـ نسرين أمين: كومبارس.. والفنانة: تاريخي خال من البلطجة
شن المخرج محمد سامى هجوما شرسا على الفنانة نسرين أمين وذلك بعد حضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي ليعيد للأذهان أحداث الأزمات الماضية التي جمعت بينهما عقب عرض مسلسل "الأسطورة" في رمضان 2016.
حقيقة مرض الفنان سيد مصطفى وأزمته المالية.. تفاصيل
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا يفيد بتعرض الفنان سيد مصطفى إلى أزمة مادية وصحية وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.
بعد شهر على وفاته.. رغدة تكشف سر عدم وجودها في عزاء هيثم أحمد زكي
كشفت الفنانة رغدة عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر وفاة الفنان هيثم احمد زكى الذى مر على وفاته نحو شهر خاصة أنه من المعروف قربها الشديد له بحكم قربها لوالده احمد زكى.
أول ظهور علني بدون حجاب .. أحمد السقا يقبل رأس صابرين فى مهرجان نجم العرب.. شاهد
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان أحمد السقا فى مهرجان نجم العرب أورد لتكريم عدد من النجوم علي أعمالهم الفنية لعام 2019
ناس عايشة في الماضي.. ياسمين صبرى تثأر من محمد سامى وتدعم نسرين أمين
قررت الفنانة ياسمين صبرى أن ترد على المخرج محمد سامى الذى هاجمها قائلا إنها لا تعرف أن تتحدث ولكن بطريقة غير مباشرة حيث أنها قررت أن تدعم الفنان نسرين امين التى هاجمها ايضا محمد سامى واصفها بالكومبارس.
أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة | شاهد
شهد حفل فنى خاص أول ظهور للمخرج طارق العريان بعد إعلان الانفصال عن المطربة أصالة.
وصلة ردح | محمد سامي لـ نسرين أمين: كومبارس.. والفنانة: تاريخي خال من البلطجة
شن المخرج محمد سامى هجوما شرسا على الفنانة نسرين أمين وذلك بعد حضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي ليعيد للأذهان أحداث الأزمات الماضية التي جمعت بينهما عقب عرض مسلسل "الأسطورة" في رمضان 2016.