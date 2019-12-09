أخبار الرياضة.. كهربا في الأهلي 4 سنوات ونصف.. تفاصيل مكالمة محمود الخطيب لـ تركي آل الشيخ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي :





-كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن أن محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة بنادي أفيس البرتغالي قد أنهي كل التفاصيل الخاصة بانضمامه للأحمر.









- كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تلقيه مكالمة من محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.









- قامت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتعديل موعد مباراة الأهلي ونظيره بلاتينيوم الزيمبابوي ليقام يوم الجمعة 27 من شهر ديسمبر الجاري بدلا من السبت 28 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.









- تأهل الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي أسوان إلى دور الـ 16 من منافسات كأس مصر بعد فوزه على حساب طنطا بركلات الترجيح 5/ 4 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بملعب أسوان.









- يستعد عشاق ومتابعو الكرة العالمية لحدث مرتقب عندما تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها في الفترة من 11 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، بمشاركة 7 أندية من مختلف القارات على مستوى عالٍ.