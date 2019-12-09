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أخبار العالم

سانا مارين.. أصغر رئيسة وزراء في العالم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:38 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، الذي يقود الحكومة، اختيارة وزيرة النقل، سانا مارين، البالغة من العمر 34 عاما، لتصبح أصغر رئيس حكومة في العالم.

وجاء اختيار مارين عقب استقالة رئيس الحكومة السابق أنتي ريني منذ أيام، بعد التصريحات حول فقدانه الثقة بسبب إدارته لإضراب العاملين في البريد.

وقالت مارين للصحفيين بعد فوزها بفارق ضئيل في الأصوات على قادة الحزب الآخرين: "لدينا الكثير من العمل في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة".

ووافق الائتلاف الحاكم الذي تكون قبل 6 أشهر على الاستمرار بنفس برنامجه بعد أن أعلن ريني تنحيه استجابة لطلب حزب الوسط.

وتغيير القيادة في هذا الوقت محرج لفنلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى نهاية العام وتلعب دورا رئيسيا في جهود وضع ميزانية التكتل.

ولدت سانا مارين، في 16 نوفمبر عام 1985، عضوة في البرلمان بفنلندا منذ عام 2015، وتتولى منصب وزير الاتصالات والنقل منذ يونيو الماضي.

تولت في عام 2013 إلى عام 2017 رئاسة مدينة تامبيري في فنلندا، وانتخبت نائبة رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في عام 2014.

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