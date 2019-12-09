ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيطاليا: زلزال يضرب محافظة فلورنسا وسط البلاد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
وقع زلزال تراوحت قوته بين 4.4 و 4.9 درجة بمقياس ريختر صباح اليوم الاثنين، محافظة فلورنسا وسط إيطاليا.
وقالت إدارة المحافظة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية - إن مركز الزلزال يقع على عمق 4 كم في منطقة سكاربيرية سان بييرو الذي تبعته هزة أخرى بعد فترة وجيزة.
وقررت السلطات إبقاء المدارس مغلقة اليوم، كما نصحت المواطنين بالبقاء في المناطق المحددة لتجنب اغلاق الشوارع والساحات التي يجب أن تظل مفتوحة إن دعت الحاجة إلى مساعدات ما.
وذكرت قوات الدفاع المدني الإيطالي أنه تم تعليق حركة السكك الحديدية على بعض الخطوط فائقة السرعة كإجراء وقائي للسماح للتحقق من حالة البنية التحتية من قبل الفنيين عقب الزلزال.

Advertisements

ترشيحاتنا

أول تعليق من إيران على انسحاب روسيا من العمل بـ منشأة فوردو

صدمة يوسف البلايلي تربك مخطط جروس في الأهلي السعودي

بدون مكياج .. حلا شيحة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

بعد إصابة الشيف علاء الشربينى.. 5 أعشاب تعالج انسداد الشرايين

جنسيته إيه.. سخرية لاذعة من راشد الماجد بسبب هذه التغريدة

هل الأكل والشرب بعد الوضوء يلزم المضمضة؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا سورينتو 2021 تظهر في تصميم توقعي جديد

بمشاركة 11 دولة و19 فنانا.. انطلاق ملتقى التصوير في الأقصر.. صور

بدون مكياج .. حلا شيحة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها