ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالصورة.. كاميرات المراقبة تكشف عن واقعة التحرش بطفلة داخل محل فى حلوان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:02 م
المتهم
المتهم
Advertisements
كتب محمد صبري
استغاثت صاحبة محل بالشرطة بعد أن نشرت فيديو رصدته كاميرات المراقبة الخاصة بمحلها بحلوان، بقيام مجهول بالتحرش بنجلتها داخل المحل، حيث نجح رجال مباحث القاهرة فى تحديد الشخص وضبطه وباشرت النيابة التحقيق معه، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة مواطنة نشرت شكواها على إحدى صفحات منطقة حلوان وتضمنت قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلتها التي تبلغ من العمر ١٠ سنوات حال استغراقها بالنوم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة حلوان وبالتواصل مع محرري الصفحة التي نشرت البلاغ، تم التوصل إلى والدة الطفلة وبسؤالها عن تفصيل الواقعة قررت أنه حال قيامها بمراجعة كاميرات المراقبة بالمحل الخاص بها بحلوان وخلال عدم تواجدها بالمحل شاهدت شخصا مجهولا يقوم بالتحرش بنجلتها خلال نومها.

وباستخدام التقنييات الحديثة تم تحديد المتهم وتبين أنه عامل ومقيم ١٥ مايو، وبإعدد الأكمنة بأماكن تردده تم ضبطه.

واعترف بارتكابة الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاملان وراء سرقة ٢٠ ألف جنيه بالإكراه من موظف بالمعادى

الداخلية فى يوم.. سقوط لصين سرقا سيارة من صاحب شركة بالأميرية.. ضبط مسجل خطر بـ كيلو هيروين قبل ترويجه بشبرا

تجديد حبس المتهم بالتحرش بابنة محام شهير

كاميرات المراقبة تكشف لصين سرقا فضيات من محل بـ النزهة بـ 100 ألف جنيه

سرقا مشغولات بـ 100 ألف جنيه.. حبس شخصين لاتهامهما بسرقة محل

كاميرات المراقبة تكشف اقتحام لص شركة ومكتب محاماة لسرقتهما بالسيدة زينب

ترشيحاتنا

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 9-12-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي و البنوك

تقرير دولي: القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية عالميًا

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 -12- 2019 والقنوات الناقلة

حكم الامتناع عن الزوج.. أمين الفتوى يجيب

فستان لامع.. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بترحيب من سالي عبد السلام.. شاهد إطلالة لميس الحديدي ببرنامجها الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة بالموتزاريلا في الفرن وسلطة الكرنب الأحمر

أغرب تقاليع الموضة 2019.. الشفاه الشيطانية والبنطلون المقلوب الأبرز

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر 2019 .. صور