بالصورة.. كاميرات المراقبة تكشف عن واقعة التحرش بطفلة داخل محل فى حلوان

استغاثت صاحبة محل بالشرطة بعد أن نشرت فيديو رصدته كاميرات المراقبة الخاصة بمحلها بحلوان، بقيام مجهول بالتحرش بنجلتها داخل المحل، حيث نجح رجال مباحث القاهرة فى تحديد الشخص وضبطه وباشرت النيابة التحقيق معه، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.



وكانت أجهزة الأمن قد رصدت من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة مواطنة نشرت شكواها على إحدى صفحات منطقة حلوان وتضمنت قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلتها التي تبلغ من العمر ١٠ سنوات حال استغراقها بالنوم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة حلوان وبالتواصل مع محرري الصفحة التي نشرت البلاغ، تم التوصل إلى والدة الطفلة وبسؤالها عن تفصيل الواقعة قررت أنه حال قيامها بمراجعة كاميرات المراقبة بالمحل الخاص بها بحلوان وخلال عدم تواجدها بالمحل شاهدت شخصا مجهولا يقوم بالتحرش بنجلتها خلال نومها.



وباستخدام التقنييات الحديثة تم تحديد المتهم وتبين أنه عامل ومقيم ١٥ مايو، وبإعدد الأكمنة بأماكن تردده تم ضبطه.



واعترف بارتكابة الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

