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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة بالموتزاريلا في الفرن وسلطة الكرنب الأحمر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:00 م
مكرونة بالفرن
مكرونة بالفرن
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رشا عوني
تحتار كثير من الأمهات يوميًا فى إعداد وجبة الغداء، والتى تعد الوجبة الرئيسية التى يجتمع فيها أفراد الأسرة، وتحرص الأمهات على تقديم الوجبات التى يفضلها أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يعترضون دومًا على الكثير من الأكلات، لذا نقدم لك طريقة عمل مكرونة بالمواتزاريلا في الفرن وسلطة الكرنب الأحمر .

أولًا مكرونة بالموتزاريلا في الفرن :

مدة التحضير : 30 دقيقة
الكمية : تكفي لـ 4 أفراد

مكونات مكرونة بالموتزاريلا في الفرن :
عبوة مكرونة
طماطم مقطعة مكعبات
ثمرة بصل مفروم
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة زبدة
ملعقة زيت زيتون
2 ملعقة صلصة طماطم
كوب جبن موتزاريلا
ملح و فلفل اسود
نصف ملعقة أوريغانو مجفف
نصف ملعقة ريحان

طريقة عمل مكرونة بالموتزاريلا في الفرن :

اسلقي المكرونة وصفيها
في مقلاة على النار ضعي الزبدة و الزيت
ضعي البصل المفروم وقلبيه
ضيفيي الثوم وقلبي الخليط
ضيفي صلصة الطماطم و الملح و الفلفل الاسود
ضيفي مكعبات الطماطم على الخليط واستمري في التقليب واتركيها على نار هادئة لمدة دقائق
ضيفي الريحان و الأوريغانو
اسكبي الخليط على المكرونة المسلوقة وقلبيه
ضيفي الجبن الموتزاريلا على المكرونة
أدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة .

ثانيًا : سلطة الكرنب الأحمر

المكونات :
كرنب أحمر
جزر مبشور
2 علبة زبادى خالى الدسم
نصف كوب لبن رايب
معلقة صغيرة بصل بودر
معلقة سكر دايت
معلقة كبيرة خل
ملح+ فلفل

طريقة عمل سلطة الكرنب الأحمر :

قطعي الكرنب الأحمر إلى شرائح رفيعة
اخلطيها في وعاء مع الزبادي والرايب
ضيفي ملعقة بصل بودرة و ملعقة خل وملح و فلفل وملعقة سكر والجزر المبشور وقدميها طازجة.
هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة بالموتزاريلا في الفرن وسلطة الكرنب الأحمر
هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة بالموتزاريلا في الفرن وسلطة الكرنب الأحمر
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