ليس له علاقة بمرض القطط .. كل ما تريد معرفته عن الإجهاض المتكرر

قال الدكتور ابراهيم محروس قنديل استاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر في تصريح خاص لـ صدى البلد أنه لا يمكن تشخيص الإجهاض بأنه متكرر إلا بعد مرتين فيما فوق.



واكد ان الاجهاض المتكرر انتشر في الفترة الأخيرة بين السيدات لعدة أسباب ابرزها التشخيص الخاطئ لحالتهم.

وقال أنه من الضروري اجراء الفحوصات والتحاليل الدقيقة للزوج والزوجة قبل البدء في العلاج، حتى لا تتفاقم الحالة .



أما عن أهم النصائح عند تكرار الإجهاض هو الذهاب للطبيب المختص فورًا وتجنب تناول أي عقاقير او أدوية دون إشراف الطبيب.



كما أشار الدكتور ابراهيم محروس أن الاجهاض المتكرر ليس له اي علاقة بمرض القطط المعروف بين أغلب الناس

