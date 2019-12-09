ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ليس له علاقة بمرض القطط .. كل ما تريد معرفته عن الإجهاض المتكرر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:11 م
صدى البلد
Advertisements
رضوى حسام - حياة عبد العزيز عدسة: أحمد بيسو
قال الدكتور ابراهيم محروس قنديل استاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر في تصريح خاص لـ صدى البلد أنه لا يمكن تشخيص الإجهاض بأنه متكرر إلا بعد مرتين فيما فوق.

واكد ان الاجهاض المتكرر انتشر في الفترة الأخيرة بين السيدات لعدة أسباب ابرزها التشخيص الخاطئ لحالتهم.
وقال أنه من الضروري اجراء الفحوصات والتحاليل الدقيقة للزوج والزوجة قبل البدء في العلاج، حتى لا تتفاقم الحالة .

أما عن أهم النصائح عند تكرار الإجهاض هو الذهاب للطبيب المختص فورًا وتجنب تناول أي عقاقير او أدوية دون إشراف الطبيب.

كما أشار الدكتور ابراهيم محروس أن الاجهاض المتكرر ليس له اي علاقة بمرض القطط المعروف بين أغلب الناس
Advertisements

ترشيحاتنا

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

بـ 2 مليون جنيه لـ فتح الله.. الزمالك يتفادى الاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

الدوري البرتغالي يهدد انتقال كريم العراقي إلى الزمالك

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر 2019 .. صور

وادى دجلة كامل العدد قبل مواجهة الأهلي بالدوري

صدمة يوسف البلايلي تربك مخطط جروس في الأهلي السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة بالموتزاريلا في الفرن وسلطة الكرنب الأحمر

أغرب تقاليع الموضة 2019.. الشفاه الشيطانية والبنطلون المقلوب الأبرز

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر 2019 .. صور