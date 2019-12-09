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محافظات

القائم بأعمال السفارة الروسية تزور متحف النصر الحديث ببورسعيد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:05 م
القائم بأعمال السفارة
القائم بأعمال السفارة الروسية تزور متحف النصر الحديث
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كتب محمد الغزاوى
قامت سفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة ، بزيارة متحف النصر الحديث ببورسعيد ،اليوم الأثنين يرافقها اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد وذلك للتعرف على أوجه التاريخ المصرى و المعالم الأثرية لمحافظة بورسعيد .

وحرصت سفتيلانا سوبوفا على تفقد جميع أقسام المتحف ، واستمعت لشرح تفصيلى عن المعالم التاريخية والحروب و الشخصيات البارزة التى شاركت فى الحروب ، معبره عن سعادتها البالغة بزيارة المتحف .

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل سفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة صباح اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد فى إطار دعم العلاقات المصرية الروسية فى مختلف المجالات .
القائم بأعمال السفارة الروسية تزور متحف النصر الحديث ببورسعيد
القائم بأعمال السفارة الروسية تزور متحف النصر الحديث ببورسعيد
القائم بأعمال السفارة الروسية تزور متحف النصر الحديث ببورسعيد
القائم بأعمال السفارة الروسية تزور متحف النصر الحديث ببورسعيد
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