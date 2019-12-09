القائم بأعمال السفارة الروسية تزور متحف النصر الحديث ببورسعيد

قامت سفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة ، بزيارة متحف النصر الحديث ببورسعيد ،اليوم الأثنين يرافقها اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد وذلك للتعرف على أوجه التاريخ المصرى و المعالم الأثرية لمحافظة بورسعيد .



وحرصت سفتيلانا سوبوفا على تفقد جميع أقسام المتحف ، واستمعت لشرح تفصيلى عن المعالم التاريخية والحروب و الشخصيات البارزة التى شاركت فى الحروب ، معبره عن سعادتها البالغة بزيارة المتحف .



وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل سفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة صباح اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد فى إطار دعم العلاقات المصرية الروسية فى مختلف المجالات .