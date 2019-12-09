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أخبار العالم

بعد مشاجرات مع النواب.. استقالة رئيس برلمان جنوب السودان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:36 م
جنود بجنوب السودان
جنود بجنوب السودان
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محمد علي
بعد مشادات ومشاجرات كلامية حادة مع زملائه، تقدم رئيس برلمان جنوب السودان باستقالته من منصبه، بعد أن هدد نواب بعزله لمحاولته إعاقة جهود مكافحة الفساد وسوء الإدارة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

واتهم النواب، أنتوني لينو ماكانا رئيس برلمان جنوب السودان بعدم تقديم تقارير التدقيق العام ومكافحة الفساد للبرلمان وعرقلة جهود النواب لاستدعاء وزراء لاستجوابهم.

كما يواجه اتهامات بالموافقة على قرض يبلغ 400 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" دون عرضه على البرلمان كما ينص القانون.

وتعاني جنوب السودان من أزمات مستمرة منذ 2011، تفاقمت بعد اشتعال الحرب الأهلية بين أطراف الحكم في الجنوب، وهو الخلاف الذي لم يهدأ حتى الآن.
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