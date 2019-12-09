ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم صلاة الجماعة للنساء .. تعرف على رد مستشار المفتي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:02 م
حكم صلاة الجماعة
حكم صلاة الجماعة للنساء
Advertisements
عبد الرحمن محمد
ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ)، فهذ هذا واجب على النساء".

وعقب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن صلاة الجماعة ليست فرضا على المرأة، والمستحب للمرأة أن تُصلى في منزلها كما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولكن هذا لا يعني عدم ذهابها للمسجد، فالرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خيرٌ لهن، وليخرجن تفلات".

وتابع مستشار مفتي الجمهورية، أن هناك بعض الأعمال تصلح للرجال ولا تصلح للنساء، ولكن لا يوجد تفرقة بين الرجل والمرأة في الثواب، وصلاة المرأة في بيتها تثاب عليها مثل صلاة الجماعة.

حكم صلاة المرأة جماعة بأبنائها فى المنزل

أرسلت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: " هل يجوز أن تصلي المرأة جماعة بأولادها بالمنزل "؟.

رد المفتي السابق قائلا: نعم يجوز إذا كانوا جميعا إناث ، أما إذا كان بينهم ولد فليصل هو إماما وستحصلين على الـ25 درجة ثواب الجماعة، لافتا الى أن المرأة ليست مُكلفة بصلاة الجماعة في المسجد كما الرجال.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: « هل صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إن صلاة النساء جماعة في المساجد مكروهة، والأفضل لها الصلاة في البيت؟»، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في عصره لم يجعل صلاة المرأة في المسجد على الكراهة، وإنما قال: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ».

وتابع: كان هلال بن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-، اعترض وقال: «والله لأمنعهن»، فضربه أبيه لاعتراضه على قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأنه كان يرى أن ذهابهن إلى المساجد يُسبب المشاكل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تعوض النساء صلاة الجماعة؟ شاهد رد علي جمعة

حكم صلاة الرجل وزوجته جماعة فى البيت عند الأحناف وأين تقف في الصف

أين تقف المرأة في صلاة الجماعة وسبب تأخير صف النساء بعد الأطفال؟ الأزهر يجيب

فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة

هل تجوز صلاة الجماعة في البيت إذا كنت أسمع الإمام؟ الإفتاء: جائز بشرطين |فيديو

حكم عمل المرأة ميكب آرتست في صالونات التجميل.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

تقرير دولي: القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية عالميًا

حصة مزاج.. حيلة غريبة من مُدرسة لتعليم الطلاب القراءة

بعد تصريحاته المسيئة.. هجوم برلمانى على وزير التموين ومطالبات باقالته

من الكوشة للتخشيبة.. حكاية سمية الخشاب وأحمد عبدالله محمود من عش الزوجية لقفص الاتهام

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل

مش لازم تقرف الناس.. هجوم ناري من زوجة أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني..5 أطعمة تمنع انسداد الشرايين