حكم صلاة الجماعة للنساء .. تعرف على رد مستشار المفتي

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ)، فهذ هذا واجب على النساء".



وعقب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن صلاة الجماعة ليست فرضا على المرأة، والمستحب للمرأة أن تُصلى في منزلها كما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولكن هذا لا يعني عدم ذهابها للمسجد، فالرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خيرٌ لهن، وليخرجن تفلات".



وتابع مستشار مفتي الجمهورية، أن هناك بعض الأعمال تصلح للرجال ولا تصلح للنساء، ولكن لا يوجد تفرقة بين الرجل والمرأة في الثواب، وصلاة المرأة في بيتها تثاب عليها مثل صلاة الجماعة.



حكم صلاة المرأة جماعة بأبنائها فى المنزل



أرسلت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: " هل يجوز أن تصلي المرأة جماعة بأولادها بالمنزل "؟.



رد المفتي السابق قائلا: نعم يجوز إذا كانوا جميعا إناث ، أما إذا كان بينهم ولد فليصل هو إماما وستحصلين على الـ25 درجة ثواب الجماعة، لافتا الى أن المرأة ليست مُكلفة بصلاة الجماعة في المسجد كما الرجال.



وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: « هل صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إن صلاة النساء جماعة في المساجد مكروهة، والأفضل لها الصلاة في البيت؟»، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في عصره لم يجعل صلاة المرأة في المسجد على الكراهة، وإنما قال: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ».



وتابع: كان هلال بن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-، اعترض وقال: «والله لأمنعهن»، فضربه أبيه لاعتراضه على قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأنه كان يرى أن ذهابهن إلى المساجد يُسبب المشاكل.