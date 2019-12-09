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أخبار البلد

غدا.. والي تفتتح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:14 م
غادة والي وزير التضامن
غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
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كتب محمد عبد المنعم
تفتتح الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي غدًا، الثلاثاء، 10 ديسمبر، مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر عقب تطويره، كما تطلق الوزيرة أثناء الافتتاح اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة النساء؛ وذلك في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي تستمر لمدة 16 يومًا بداية من ٢٥ نوفمبر إلى ١٠ ديسمبر.

وتعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية، وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات، وحمايتهن من جميع ممارسات العنف، ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.

وتقدم تلك المراكز الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وإيوائهم من خلال توفير المأكل والملبس وخدمات التعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان بالإضافة الى التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن للتكيف مع المجتمع مهنيًا وثقافيًا.

ويشارك في افتتاح المركز ممثل عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر والاستاذة هند محمد أحمد نائب محافظ الجيزة والمستشار محمد خلف من مكتب النائب العام واللواء هشام يحي ناصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان .
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