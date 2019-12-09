صدمة لأصحاب هذه الهواتف.. توقف خدمة واتساب نهائيًا قبل 2020

يبدو أن أصحاب الهواتف الموجودة فى هذه القائمة على موعد مع صدمة كبيرة، حيث ستتوقف خدمة واتساب تمامًا لديهم فى هذا الشهر قبل حلول العام الجديد.



وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية جاءت المفاجأة صادمة للملايين، وهم مالكى الهواتف الذكية العاملة بنظام ويندوز فون، حيث سيتم وقف الخدمة فورًا فى 31 ديسمبر الجارى قبل بداية العام الجديد بساعات.



وسيتم إلغاء الدعم الخاص بواتساب من جميع الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون بحسب الشركة، وهو ما يتماشى مع تصريح إدارة واتساب التى أكدت توقف الخدمة قبل نهاية ديسمبر الجارى.



ومع حلول فبراير 2020 لن يستطيع أصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد المثبت عليها نسخة واتساب 2.3.7، من إنشاءحسابات جديدة.



يذكر أن "مايكروسوفت" كانت قد أطلقت نظام التشغيل "ويندوز فون" الذي يعمل عليه تطبيق واتساب في أكتوبر 2010، لكنها أعلنت مؤخرا أنها لن تزود هواتفها الذكية الجديدة بهذا النظام، ونصحت المستخدمين بشراء أجهزة تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بـ"جوجل"، أو "آي أو إس" الخاص بهواتف "أبل".