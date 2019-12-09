كل حاجة هتعدي.. دياب يشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور له.. شاهد

نشر دياب صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق دياب قائلا " كل حاجة هتعدى اللى عاجباك واللى مش عاجباك❤️❤️ ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



منور - احلى فنان - بحبك والله



وشارك الفنان دياب فى بطولة الجزء الاول من مسلسل كلبش بطولة الفنان أمير كرارة.