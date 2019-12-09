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فن

كل حاجة هتعدي.. دياب يشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور له.. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:42 م
دياب
دياب
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سيد احمد
نشر دياب صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق دياب قائلا " كل حاجة هتعدى اللى عاجباك واللى مش عاجباك❤️❤️ ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

منور - احلى فنان - بحبك والله

وشارك الفنان دياب فى بطولة الجزء الاول من مسلسل كلبش بطولة الفنان أمير كرارة.
كل حاجة هتعدي.. دياب يشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور له.. شاهد
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