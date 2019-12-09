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رياضة

مؤسسة روزاليوسف تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام | شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرصت مؤسسة روزاليوسف الصحفية على تكريم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأهدته وسام الاحترام؛ تقديرًا لمسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات وحجم عطائه الكبير للنادي الأهلي وللرياضة المصرية لاعبا وإداريا.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد في حضور لفيف من قيادات مؤسسة روزاليوسف؛ يتقدمهم عبد الصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأحمد باشا رئيس تحرير المؤسسة.

ومن جانبه عبر محمود الخطيب رئيس النادي، عن سعادته بتكريمه اليوم ، مؤكدًا أن هذا التكريم يضاعف من مسئولياته، ويبقي خير دافع وحافز لشباب الأهلي ومحبيه وعشاقه في كل مكان.

كما عبرت قيادات مؤسسة روزاليوسف عن سعادتها بتكريم أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، مؤكدين على أنه قصة نجاح كبيرة في الرياضة المصرية ونموذجا يحتذى به وقدوة للجميع.

مؤسسة روزاليوسف تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام | شاهد
مؤسسة روزاليوسف تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام | شاهد
مؤسسة روزاليوسف تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام | شاهد
مؤسسة روزاليوسف تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام | شاهد
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