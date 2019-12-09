انطلاقة قوية للبوابة الإلكترونية للأهرام

أكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن التصميم الصحفي لموقع الأهرام الجديد جاء اختياره بعد منافسة مع 3 تصميمات أخرى تقدمت بها ثلاث شركات كبرى عاملة في هذا المجال وتم اختياره بمعرفة لجنة من الهيئة الوطنية للصحافة والأهرام.



وكشف سلامة عن أن شركة "كليكس" شركة مملوكة لمؤسسة كبيرة ولا يملكها أفراد إطلاقًا وكانت ضمن ثلاث شركات كبرى تقدمت لتنفيذ تصميم الموقع، وبادرت الشركة التي يعمل بها مجموعة من الشباب بالعمل الجاد وإطلاق المنصة أون لاين، وتحمس الشباب العاملين بالشركة على المساهمة في مشروع الأهرام الكبير قبل أن توقع العقود حرصًا منهم على العمل مع مؤسسة الأهرام العريقة بما تملكه من كنوز صحفية.



وقال إن الهيئة الوطنية للصحافة طلبت من مؤسسة الأهرام تكريم ابن مؤسسة الأهرام المصمم أيمن حجاج الذى تفوق تصميمه على كل الشركات تقديرا للجهد الكبير وتشجيعًا للشباب وفتح الآفاق أمامهم.



وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة قامت بدراسة العقود المقدمة من الشركات لاختيار أنسبها من النواحي الفنية والمادية، وكان عرض كليكس هو الأنسب من الناحيتين ، مع الوضع في الاعتبار أن الهيئة والأهرام لم تدفعا مليمًا واحدًا في المراحل السابقة التي استمرت على مدار ستة شهور.



قال الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام إن مشروع المنصة يستهدف في الدرجة الأولى استغلال طاقات الشباب وفتح مجالات للعمل أمام الشباب ويؤدي لمضاعفة حجم العمالة الموجودة وفتح فرص عمل جديدة والتدريب على مهارات الثورة الرقمية ولحاق الإعلام بالركب، وفي القلب مؤسسة الأهرام العريقة وأن تكلفة المشروع حتى الآن لم تصل حتى إلى عُشر المبالغ التي يتم ترويجها، مع العلم بأن مركز أماك التى تتبع الأهرام ستتولى كل خطوات ومراحل العمل بالكامل بعد إطلاق المنصة.



وشدد ثابت على أن موقع الأهرام سيكون إضافة كبيرة للإعلام الرقمى ليس فى مصر وإنما على مستوى الوطن العربى وأنه فخور بالتصميم الجديد للمنصة والذى ابتكره مركز آماك بالمؤسسة وهو المركز الرائد فى مجاله على مستوى الشرق الأوسط وكشف عن أنه تم عقد 28 اجتماعا للإعداد لإطلاق المنصة الرقمية للأهرام فى مبنى مؤسسة الأهرام وفى مقر الهيئة الوطنية للصحافة وفى وزارة الاتصالات وهى اجتماعات كانت تناقش فى كل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة من أجل إنجاز هذا المشروع المهم.



وأشار رئيس تحرير الأهرام إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمنصة الأهرام الرقمية من جانب الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر وانه يشارك بشكل يومى مراحل الإنجاز فيها من خلال الاتصالات المباشرة أو الاجتماعات التى تعقد سواء فى مبنى الأهرام أو فى مقر الهيئة الوطنية، مشيرا إلى أن الأهرام هى أكبر الصحف العربية وتتطلع فى كل وقت إلى مسايرة أحدث ما توصل إليه العصر من ابتكارات فى عالم الصحافة والطباعة.



كان رئيسا مجلس الإدارة والتحرير قد كرما أمس المهندس عادل الحطيبى مدير مركز آماك والمهندس أيمن حجاج نيابة عن فريق التصميم الذى صمم منصة الأهرام الرقمية تقديرا لهما على الجهد والابتكار وللإشادة بهذا التصميم.