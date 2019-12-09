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أخبار العالم

طالبان ترجح إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية بعد 10 أيام من الاتفاق مع واشنطن

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:04 م
حركة طالبان
حركة طالبان
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أ ش أ
أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان المُسلحة سُهَيل شاهين، اليوم الاثنين، أن الحركة قد تُجري محادثات مع الحكومة الأفغانية وبعض القادة السياسيين بعد نحو عشرة أيام من التوصل لاتفاق سلام نهائي مع الولايات المتحدة.

وأوضح شاهين -بحسب ما نقلت عنه صحيفة "أفغانستان تايمز" الأفغانية، على موقعها الإلكتروني- أنه بمجرد التوصل لاتفاق سلام مع واشنطن، ستوقف الحركة هجماتها على القوات الأمريكية.

وكان مبعوث السلام الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد أعلن استئناف المفاوضات مع طالبان خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء المحادثات عقب هجوم انتحاري تسبب في مقتل 12 جنديًا، من بينهم جنود أمريكيون، في العاصمة الأفغانية كابول وإعلان طالبان مسئوليتها عن الحادث.

وقالت الصحيفة إن المسئولين الأمريكيين يشعرون بالتفاؤل إزاء إمكانية إبرام اتفاق سلام مع طالبان.
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