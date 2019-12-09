5.1 مليار جنيه حجم مساهمة الحكومة بصندوق التامينات والمعاشات في شهرين

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن رفع الحكومة من مصروفاتها علي حصتها بصندوق التأمين الإجتماعي إلى 5.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 4.42 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق 680 مليون جنيه.



وأوضح تقرير وزارة المالية أن إجمالي المزايا التأمينية للموظفين بالدولة زاد الإنفاق عليها في أول شهرين من بداية الموازنة الحالية لـ6.3 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له.



ووصلت المزايا التأمينية الأخري للموظفين بالحكومة لـ1.23 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 1.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له.



وسجل حجم المزايا النقدية للموظفين نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.844 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي.

