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اقتصاد

1.4 مليار جنيه نفقات الحكومة على الصيانة في شهرين

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
نفقات حكومية
نفقات حكومية
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محمد يحيي
أنفقت الحكومة نحو 1.4 مليار جنيه في صورة مصروفات علي صيانة المعدات والأصول المملوكة لها في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 1.052 مليار جنيه تم صرفها لذلك البند خلال العام المالي الماضي بفارق 348 مليون جنيه.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن أن نفقات الخدمات العامة المدرجة بالباب الثاني بالموازنة العامة وصلت لـ 4.22 مليار جنيه في أول شهرين من الموازنة الحالية مقابل 3.552 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وبلغ مصروفات النقل والانتقالات العامة لـ 733 مليون جنيه مقابل 507 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي الماضي.

ووصلت مصروفات الخدمات المتنوعة لـ 1.124 مليار جنيه مقابل 718 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي.
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