تدخل عسكري في ليبيا وتنقيب عن البترول والغاز.. أردوغان يواصل استفزاز الجميع

واصل الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان استفزازاته لدول المنطقة والعالم، عقب إدانة دولية للاتفاق الموقع مع حكومة السراج وأنشطة تركيا للتنقيب عن النفط شرق المتوسط.



وأعلن أردوغان أن بلاده ستمتلك سفينة تنقيب أخرى، متابعا: "سنواصل هذه الأنشطة في البحر الأسود وحتى في المياه الدولية علاوة عن مياه البحر المتوسط".



وادعى أردوغان في تصريحات نشرتها وكالة "الأناضول" الحكومية، أن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا.



وأضاف "طلبت إجراء لقاء مع الرئيس الروسي بوتين بخصوص المسألة الليبية، وقد يتم ذلك خلال الفترة القادمة، لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا الثانية".



وكشف أردوغان عن أن بلاده حاولت التفاهم مع ليبيا بشأن الحدود البحرية منذ عهد القذافي، مضيفا "الآن نحن قادرون معًا على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول".



وأردف "في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية".



وأكد أردوغان أنه وقع مذكرة تفاهم عسكري مع حكومة السراج في ليبيا، وتابع "يمكننا القيام بأنشطة تنقيب مشتركة في المناطق الاقتصادية الخالصة التي حددناها بموجب الاتفاقية الجديدة مع ليبيا.