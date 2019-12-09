الحريري يتصل بأمير الكويت | ما السبب؟

أجرى سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث استعرضا معا المصاعب السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان.



وقدم الحريري الشكر للشيخ صباح على وقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.



يأتي ذلك عقب إعلان رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب الأحد بعد لقائه مع مفتي لبنان، أن السنة يريدون سعد الحريري رئيسا للوزراء.



وأنهى الخطيب احتمالية ترشحه للمنصب، حيث كان اسمه متداولا في الفترة الأخيرة لتولي الحكومة اللبنانية.



من جانبه، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تأجيل مشاورات مع النواب كانت مزمعة يوم الاثنين إلى 16 ديسمبر الجاري، حيث كان من المتوقع أن تفضي هذه المشاورات إلى تكليف الخطيب بتشكيل الحكومة.



يذكر أن الحريري كان قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر، بسبب الاحتجاجات على النخبة الحاكمة.