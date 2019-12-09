رحيل المخرج سمير سيف | تعرف على موعد الجنازة والعزاء

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تقرر تشيع جنازة المخرج الراحل سمير سيف، غدًا الثلاثاء من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
وأضاف أشرف زكي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إنه تحدد عزاء المخرج سمير سيف، الذي وافته المنية مساء اليوم الأثنين، حيث يقام بعد غد الاربعاء، بـ كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.
يأتي ذلك، بعد أن غيب الموت قبل قليل المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة.
المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.
سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي.
وأضاف أشرف زكي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إنه تحدد عزاء المخرج سمير سيف، الذي وافته المنية مساء اليوم الأثنين، حيث يقام بعد غد الاربعاء، بـ كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.
يأتي ذلك، بعد أن غيب الموت قبل قليل المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة.
المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.
سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي.