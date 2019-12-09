منة فضالى ناعية سمير سيف | مش هنسى انك كنت بتندهيلي سندريلا

نشرت الفنانة منة فضالى صورة للمخرج الراحل سمير سيف تودعه فيها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وقالت: "استاذي حتوحشنا جدا مش هنسى ابدا انك كنت بتندهيلي سندريلا في ابن موت كان ليا الشرف اني وقفت قدم كاميرا حضرتك وداعا عملاق الإخراج دكتور سمير سيف كنت اب وفنان حقيقي مع السلامه ان لله وان اليه راجعون " .





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



الله يرحمه - البقاء لله



غيب الموت قبل قليل المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة.



المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.



سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي.