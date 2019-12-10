برلماني: تعظيم فرص الاكتشافات البترولية بعد ترسيم الحدود

أكد النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة زيادة إنتاج الزيت لسد الفجوة مع الاستهلاك الإنتاج المحلي، من خلال العمل على تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج أسوة بما تم إنجازه في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير



وقال النائب هشام عمارة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر بها مناطق كثيرة غنية بالمنتجات البترولية التي تحتاج إلى الاستكشاف، مثل البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه الفرص الاستكشافية تعاظمت خاصة بعد اتفاقيات ترسيم الحدود.



من جانبه قال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن الفجوة ليست كبيرة، لكن من يجب أن يكون هناك تحركات لسد الفجوة، حتى نستطيع سد احتياجاتنا.



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حاليًا العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة مع الاستهلاك المحلى، من خلال العمل على تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج أسوة بما تم إنجازه في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير.



جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الفني لتحسين كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج تحت رعاية برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، الذي نظمته ايجيبت أويل أند جاز، بحضور قيادات قطاع البترول و رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر و عدد من خبراء صناعة البترول.



وأكد الملا على أهمية العمل على زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة حيث تمتلك مصر عدة مواقع متميزة بالصحراء الغربية وخليج السويس والتي لا تزال تتمتع بثروات هيدروكربونية تقليدية وغير تقليدية وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتنوعة للشركات الأجنبية بجانب الخبرات المصرية، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين شركات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة العمليات والعمل على زيادة القيمة المضافة لمختلف أنشطة صناعة البترول.