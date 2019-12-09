الخلاف الفقهي وتأثره بالتقنية الحديثة.. رسالة دكتوراه بجامعة المنوفية

شهدت كلية الحقوق بجامعة المنوفية، مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "فلسفة الخلاف الفقهي وتأثره بالتقنية الحديثة"، مقدمة من الباحث" شريف محمد عبد العزيز عليوة" إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان عيد أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق لشئون الطلاب جامعة المنوفية.





وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور حسين أحمد عبد الغني سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بدار العلوم جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد منصور حمزة، أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق جامعة بنها، وفي حضور نخبة من الأساتذة والشيوخ يتقدمهم الأستاذ الدكتور أحمد القاضي الإذاعي بشبكة القرآن الكريم والذي أشاد كثيرا بفكرة البحث ومضمونه.





وحرص الباحث من خلال الرسالة بيان حقيقة الاختلاف، وحكمه، وكيفية الخروج منه، والعلاقة بين المسائل الخلافية والعلوم الحديثة، مستخدما في ذلك المنهج التحليلي.



