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الصرف الصحي بالقاهرة: أدخلنا الخدمة في 10 مناطق بالمرج

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:48 م
الصرف الصحي بالمرج
الصرف الصحي بالمرج
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هاني حسين
قال عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن منطقة المرج منطقة عشوائية بالكامل ومنذ 5 سنوات لم يكن بها صرف صحي، مضيفا "أدخلنا خدمة الصرف الصحي في 10 مناطق بالمرج بـ 300 كيلو شبكات صرف صحي".

وأضاف عادل حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم تنفيذ مشروع صرف صحي في منطقة عزبة الجامعة بالمرج عن طريق الجهاز التنفيذي.

وتابع عادل حسن "يتم إنشاء المحطة أمام مساكن المحافظة لخدمتها بتكلفة 80 مليون جنيه وأمامها 7 أشهر وينتهي غنشاؤها".

وأوضح عادل حسن أنه "تم تنفيذ مشروع صرف صحي بـ 20 كيلو شبكات في منطقة العزبة البيضاء، وستدخل الخدمة خلال الأسبوع الحالي بتكلفة 60 مليون جنيه"، مضيفا "هناك مناطق كثيرة في حلوان دخل بها خدمات صرف صحي".

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