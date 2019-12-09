بوسي تحيي حفل رأس السنة في تونس

أعلنت المطربة بوسي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عن موعد حفلها في ليلة رأس السنة، إذ عزمت على إقامة الحفل في تونس.



ونشرت بوسي، بوستر الحفل، وعلقت قائلة: «استنوني في تونس في حفل راس السنة يوم 31 /12 /2019 في أوتيل قرطاج تلسو قمرت».



ويذكر أن الفنانة بوسى تشارك الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا" وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.



وتدور قصة مسلسل "الديفا" حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض المسلسل على الإنترنت.

