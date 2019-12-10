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منوعات

موديل تثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي بجمالها.. تعرف من هي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:17 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
أثارت موديل وصفها بعض الرواد بأنها الأجمل على الإطلاق جدلًا واسعًا، لجمالها الملفت وغير تقليدي على الرغم من ارتسام النمش على وجهها إلا أن جمالها الخلاب دفع نشطاء التواصل للبحث عنها وتعرف على هويتها المبهمة.

وبالبحث تبين أن تلك الموديل تدعى "سوانجي بولينا"، وهي ألمانية الأصل ومن مواليد 10 مارس 1996 أي تبلغ من العمر 23 عامًا، وبالرغم من صغر سنها إلا أنها أثارت ضجة بجمالها حول العالم.

واشتهرت "سوانجي " الموديل بنمش وجهها، وعرضها للأزياء ونمط الحياة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام.

ويصل عدد متابعي الموديل العشرينية حوالي 460 ألف متابع عبر انستجرام، لكونه شخصية مؤثرة وذات جمال فتان كما يصفها البعض.

وتعد " سوانجي " الآن أحد المشاهير الترندات عبر السوشيال ميديا بعد نجاحها لأن تكون نجمة شهيرة عبر الانستجرام ، حيث صنفت في قائمة الأشخاص المشهورين الذين ولدوا في 10 مايو 1996.

وبحسب موقع "celebs trend now" تعتبر الموديل الألمانية من أغنى النجوم عبر الانستجرام كما صنفت من أشهر نجوم موقع الصور الشهير.

وجنت الموديل الشابة ثروة تقدر ما بين مليون إلى 5 ملايين دولار من خلال شهرتها الواسعة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع انستجرام.

وتعتبر الموديل سوانجي " من مواليد برج الثور و يوم حظها هو الجمعة وأرقام حظها هي 15 و30 و95 و 33 65 و 29
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