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توك شو

كاملة أبو ذكرى: الكيميا مهمة جدا بين المخرج والممثل.. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:55 م
المخرجة كاملة أبو
المخرجة كاملة أبو ذكرى
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حمزة شعيب
أكدت المخرجة كاملة أبو ذكرى، أن الكيميا مهمة جدا بين المخرج والممثل فأنا لازم أحب الممثل اللى بشتغل معاه وكمان الممثل الذى يقوم بدور الشخص الطيب مثلا، ويجب أن نراه في دور الشر مثلا، وكذلك البنت الجميلة لو وضعناها فى دور سجانة مثلا سوف يكون هذا تحدى قوى للممثل".

وتابعت كاملة أبو ذكرى خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج مساء dmc،:" أول ما ابتديت شغلي ما كنش ليا أى علاقة بالمرأة، فبدايتى كانت فيلم سنة أولى نصب كان فيلم شبابى، وفيلم ملك وكتابة كان ليس لة علاقة بالمرأة، ولكن بعد ذألك اتجاهي للمرأة جاء بالصدفة، فقمت بعمل مسلسلات ذات وسجن النسا ويوم للستات .

وتابعت كاملة أبو ذكرى:" برتاح جدا فى الشغل مع نيللى كريم وبيتهيألى أن حد يتعامل مع نيللى سواء مخرج أو ممثل لازم يكون مرتاح لإن نيللى كريم نجمة فريدة".
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