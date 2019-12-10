أخبار الحوادث.. ضبط 720 قضية.. تفاصيل عودة 9 مليارات جنيه إلى خزينة الدولة.. علاقة غير شرعية وراء تمزيق مقاول جسد زوجته

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
إصابة 19 شخصا بتسمم تناولوا حلوى من بائع متجول في سوهاج
أعلنت مديرية الصحة بسوهاج إصابة ١٩ شخصا بتسمم غذائي عقب تناولهم حلوى من بائع متجول بدائرة قسم جرجا، وتم تقديم الرعاية الطبي. لهم وصرح لهم بالخروج، وتم ضبط البائع بمعرفة الشرطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
موت مفاجئ.. مصرع عامل فى الدقهلية بقرص صاروخ كهربائى
لقى عامل في سوق جملة ميت غمر بمحافظة الدقهلية مصرعه بعدما تلقى خبطة من برميل على رأسه أثناء مروره أمام ورشة كان يقوم عامل فيها بتقطيع برميل زيت بواسطة صاروخ كهربائي وانطلق جزء منه أصاب المجني عليه وتسبب في إصابته بكسر في الجمجمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. كلية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020
انتظم الطلاب الجدد المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجى كليات الحقوق وخريجى وخريجات الكليات المختلفة من الجامعات المصرية بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية، وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان لجلسة 16 ديسمبر
قررت محكمة الجنايات المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" لجلسة ١٦ ديسمبر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 720 قضية.. الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل عودة 9 مليارات إلى خزينة الدولة
ساهمت هيئة الرقابة الإدارية في الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الآن في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مقاول يمزق جسد زوجته لاكتشافه علاقتها غير الشرعية مع سائق في المرج
شهد حى المرج جريمة قتل بشعه، عندما مزق زوج جسد زوجته بعد اكتشافه علاقتها غير المشروعة مع سائق، تم ضبط الزوج الذى أدعى أن مجهول وراء قتلها ، لكا التحريات كشفت زيف إدعائه وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
«مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها».. ندوة بأكاديمية الشرطة .. فيديو
نظمت أكاديمية الشرطة بمشاركة قطاع الإعلام والعلاقات ندوة تثقيفية بعنوان "مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها"، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك فى إطار اهتمامات القيادة السياسية بهدف رفع الوعى لدى الشباب وكافة أطياف المجتمع بما يحاط من أخطار حول تلك المخططات، بحضور 600 شاب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من طلبة الكليات العسكرية وطلبة كلية الشرطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
البعثة الأفريقية لمراجعة واقع الحوكمة والتنمية السياسية والاقتصادية في مصر تزور الرقابة الإدارية
شهدت هيئة الرقابة الإدارية في إطار اليوم العالمي لمكافحة الفساد عددا من الفعاليات، حيث استقبل شريف سيف الدين رئيس الهيئة اليوم بعثة المراجعة في إطار عضوية مصر الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والانتهاء من إعداد تقرير التقييم الذاتي لواقع الحوكمة والتنمية السياسية والاقتصادية في مصر برئاسة Ibrahem Gambari عضو لجنة الشخصيات البارزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المتهم بقتل رضيعة زوجته بشبرا الخيمة | مكنش قصدى أموتها ومهما كانت زي بنتي
كانت عقارب الساعة تشير الى الخامسة مساءا وفجأة سمع أهالى حارة إبراهيم عبده بشارع الإنتاج عزبة عثمان دائرة قسم أول شبرا الخيمة أصوات عويل وصراخ من أحد البيوت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حيثيات الحكم بسجن محمد علي: الهارب زوّر وتهرب من دفع ضرائب قيمتها 48 مليون جنيه
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حيثيات حكمها بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في القضية التي حملت رقم 11155 لسنة 2019 لاتهامه بالتهرب الضريبي مع إلزام المتهم بسداد 41 مليونا و879 ألف جنيه لمصلحة الضرائب وذلك مقدار الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمن الحكم، إلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كاميرات المراقبة تفضح طبيبا مزيفا سرق 10 آلاف جنيه من مريضة في قصر العيني
يكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لسرعة القبض على لص تسلل إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوي، وسرق ١٠ آلاف جنيه من مريضة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتحار طالبة شنقا بمحافظة المنوفية لمرورها بأزمة نفسية
أقدمت طالبة بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية على الانتحار لمرورها بأزمة نفسية وتم تحرير محضر بالواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لمروره بأزمة نفسية | انتحار شاب شنقا بإحدى قرى الدقهلية
أقدم شاب على الانتحار شنقا داخل منزله بقرية كفر بدواي القديم التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عصابة نسائية تستخدم طفلة لسرقة محل أدوات تجميل بالتجمع | فيديو
ابتكرت سيدتان حيلة جديدة لسرقة المحلات التجارية بالقاهرة الجديدة ، حيث تبين أنهما كونتا عصابة لسرقة المحلات بالتجمع بأسلوب المغافلة مستخدمتين طفلة ٥ سنوات فى عمليات السرقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 19 شخصا بتسمم تناولوا حلوى من بائع متجول في سوهاج
أعلنت مديرية الصحة بسوهاج إصابة ١٩ شخصا بتسمم غذائي عقب تناولهم حلوى من بائع متجول بدائرة قسم جرجا، وتم تقديم الرعاية الطبي. لهم وصرح لهم بالخروج، وتم ضبط البائع بمعرفة الشرطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
موت مفاجئ.. مصرع عامل فى الدقهلية بقرص صاروخ كهربائى
لقى عامل في سوق جملة ميت غمر بمحافظة الدقهلية مصرعه بعدما تلقى خبطة من برميل على رأسه أثناء مروره أمام ورشة كان يقوم عامل فيها بتقطيع برميل زيت بواسطة صاروخ كهربائي وانطلق جزء منه أصاب المجني عليه وتسبب في إصابته بكسر في الجمجمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. كلية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020
انتظم الطلاب الجدد المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجى كليات الحقوق وخريجى وخريجات الكليات المختلفة من الجامعات المصرية بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية، وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان لجلسة 16 ديسمبر
قررت محكمة الجنايات المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" لجلسة ١٦ ديسمبر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 720 قضية.. الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل عودة 9 مليارات إلى خزينة الدولة
ساهمت هيئة الرقابة الإدارية في الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الآن في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مقاول يمزق جسد زوجته لاكتشافه علاقتها غير الشرعية مع سائق في المرج
شهد حى المرج جريمة قتل بشعه، عندما مزق زوج جسد زوجته بعد اكتشافه علاقتها غير المشروعة مع سائق، تم ضبط الزوج الذى أدعى أن مجهول وراء قتلها ، لكا التحريات كشفت زيف إدعائه وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
«مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها».. ندوة بأكاديمية الشرطة .. فيديو
نظمت أكاديمية الشرطة بمشاركة قطاع الإعلام والعلاقات ندوة تثقيفية بعنوان "مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها"، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك فى إطار اهتمامات القيادة السياسية بهدف رفع الوعى لدى الشباب وكافة أطياف المجتمع بما يحاط من أخطار حول تلك المخططات، بحضور 600 شاب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من طلبة الكليات العسكرية وطلبة كلية الشرطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
البعثة الأفريقية لمراجعة واقع الحوكمة والتنمية السياسية والاقتصادية في مصر تزور الرقابة الإدارية
شهدت هيئة الرقابة الإدارية في إطار اليوم العالمي لمكافحة الفساد عددا من الفعاليات، حيث استقبل شريف سيف الدين رئيس الهيئة اليوم بعثة المراجعة في إطار عضوية مصر الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والانتهاء من إعداد تقرير التقييم الذاتي لواقع الحوكمة والتنمية السياسية والاقتصادية في مصر برئاسة Ibrahem Gambari عضو لجنة الشخصيات البارزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المتهم بقتل رضيعة زوجته بشبرا الخيمة | مكنش قصدى أموتها ومهما كانت زي بنتي
كانت عقارب الساعة تشير الى الخامسة مساءا وفجأة سمع أهالى حارة إبراهيم عبده بشارع الإنتاج عزبة عثمان دائرة قسم أول شبرا الخيمة أصوات عويل وصراخ من أحد البيوت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حيثيات الحكم بسجن محمد علي: الهارب زوّر وتهرب من دفع ضرائب قيمتها 48 مليون جنيه
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حيثيات حكمها بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في القضية التي حملت رقم 11155 لسنة 2019 لاتهامه بالتهرب الضريبي مع إلزام المتهم بسداد 41 مليونا و879 ألف جنيه لمصلحة الضرائب وذلك مقدار الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمن الحكم، إلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كاميرات المراقبة تفضح طبيبا مزيفا سرق 10 آلاف جنيه من مريضة في قصر العيني
يكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لسرعة القبض على لص تسلل إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوي، وسرق ١٠ آلاف جنيه من مريضة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتحار طالبة شنقا بمحافظة المنوفية لمرورها بأزمة نفسية
أقدمت طالبة بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية على الانتحار لمرورها بأزمة نفسية وتم تحرير محضر بالواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لمروره بأزمة نفسية | انتحار شاب شنقا بإحدى قرى الدقهلية
أقدم شاب على الانتحار شنقا داخل منزله بقرية كفر بدواي القديم التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عصابة نسائية تستخدم طفلة لسرقة محل أدوات تجميل بالتجمع | فيديو
ابتكرت سيدتان حيلة جديدة لسرقة المحلات التجارية بالقاهرة الجديدة ، حيث تبين أنهما كونتا عصابة لسرقة المحلات بالتجمع بأسلوب المغافلة مستخدمتين طفلة ٥ سنوات فى عمليات السرقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.