سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل صالح جمعة ويشيد بـ ناشئ الأهلي.. فيديو

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق في الفترة المقبلة.



وينتظر الأهلي الميركاتو الشتوي المقبل لحسم مصير بعض اللاعبين، ودعم الفريق بعناصر جديدة لاستكمال منافسات الموسم الجاري بقوة.



وقال عبد الحفيظ في تصريحات لفضائية الأهلي: "صالح جمعة عاد للتدريبات وفايلر المدير الفني للأهلي لم يتحدث عن رحيل أي لاعب حتى الآن ، فايلر نادرًا ما يتحدث، كرة القدم غدارة ولا أحد يضمن ماذا سيحدث غدًا؟، نحن نخطط ولكن الأجواء حولنا قد تتغير".



وأكمل: "الكرة بها متغيرات كثيرة ولا أحب استباق الأحداث، الانتقالات مستمرة حتى 31 يناير المقبل والحديث حاليًا سابق لأوانه، وبمنتهى الوضوح هناك نظرة لبعض المراكز ولكن قد تتغير".



وأضاف: "سنناقش العروض التي ستأتي للاعبين مع المدير الفني ولجنة الكرة، لكن لم يأت عرض رسمي حتى الآن، من الوارد وجود أحاديث شفوية عن لاعب معين".



واستكمل: "سعداء جدًا ونتابع ناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق لاعبي منتخب مصر الأولمبي المعارين من الأهلي".



وأردف: "نتابع قطاع الناشئين ولدينا مجموعة من الأسماء وأتواصل مع عمرو أنور مدرب فريق الشباب، هناك لاعبون مثل صالح وفارس وفخري والمدافع محمد عبد المنعم الذي سيكون له مستقبل كبير في دفاع منتخب مصر إذا حافظ على مستواه وفكره".



واختتم سيد عبد الحفيظ: "من الأشياء التي تعلمناها تهيئة الأجواء الإيجابية للفريق سواء نفسيًا أو معنويًا، وتخصيص استاد للأهلي بالطبع شئ إيجابي جدًا ويعطينا سمعة وتسويقًا عاليًا جدًا في الداخل والخارج".