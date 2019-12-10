محافظ الشرقية: 2.5 مليار جنيه أُنفقت لبناء فصول جديدة داخل المدارس.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة وفرت الدعم المالي لتطوير الخدمات داخل محافظة الشرقية.



وأضاف الدكتور ممدوح غراب خلال حواره التليفزيونى فى برنامج " من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مشروعات الصرف الصحى كانت متوقعة منذ السبعينات، مشيرا إلى أن الخدمات هي أهم شيء يشعر بها المواطن مباشرة من التعليم والصحة والرى.



وتابع الدكتور ممدوح غراب، أنه تم توصيل الصرف الصحى لــ177 قرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تتابع مشروعات توصيل الغاز لقرى المحافظة.



وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه سيتم توصيل الصرف الصحى لـ 60% من القرى بحلول عام 2022، مضيفا أن هناك 2.5 مليار جنيه تم إنفاقها لبناء فصول جديدة داخل المدارس بالمحافظة.



وأوضح الدكتور ممدوح غراب، أن المشروعات الحالية ستحل أزمة توصيل المياه لمراكز شمال المحافظة بأكملها فى القريب العاجل.