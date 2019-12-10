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رياضة

تعرف على مصير صالح جمعة حال رحيله عن الأهلي | فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:46 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدي البلد»، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، غير راض عن صالح جمعة حاليا، نظرا لعدم قيام اللاعب بتقديم ما يرضي طموحات المدرب الأجنبي.

كما أوضح حتحوت، إن البعض ردد، إن صالح جمعة ارتبط بالانتقال للزمالك، فى حال رحيله عن الأهلى، إلا أن التقارير الصادرة من القلعة البيضاء تؤكد على رفضها التام لضم اللاعب نظرا لكثرة أزماته بجانب عدم انضباطه وجاهزيته للمشاركة بالمباريات، إضافة إلى عدم الجدوى من ضمه لعدم قدرة الزمالك على قيده إفريقيا.

وأتم حتحوت حديثه موضحا، إن اللاعب يمتلك عروضا محلية وخارجية، مشيرا أن الأهلى لن يوافق على رحيل صالح جمعة بشكل مباشر إلى ميت عقبة.

وينتظر الأهلي الميركاتو الشتوي المقبل لحسم مصير بعض اللاعبين، ودعم الفريق بعناصر جديدة لاستكمال منافسات الموسم الجاري بقوة.

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