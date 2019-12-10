بالأبيض الحرير.. كندة علوش تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة كندة علوش، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت كندة علوش، ببلوزة بيضاء حرير ذات الأكمام القصيرة ، ونسقت معها بنطلون، مشجر، من قماش الحرير أيضا، وحرصت كندا على ترك شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيط وناعمة للغاية، وهو ما أبرز من أنوثتها المتماشية مع إطلالتها.



واختارت كندة علوش، بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر الأسود، والماسكارا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر الشفاه.



ولم تتكلف كندة علوش، في ارتداء الإكسسورات، حيث اختارت أسورة وخاتم بهم فص ذات اللون الأخضر، والتي أكملت وأبرزت من إطلالتها.



وإليكم الصور التي قامت بنشرها.