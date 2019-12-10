الأهلي يكلف الكفراوي بالإشراف على تطوير مجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد، تشكيل لجنة برئاسة ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة للإشراف الكامل على التطوير الذي سيتم على مجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم من جانب شركة استادات وبحث طرق التشغيل والاحتياجات المطلوبة لفرق النادي الرياضية.



يذكر أن المجلس كلف المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي بإعداد تقرير شامل عن كافة الجوانب الهندسية الخاصة بمجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع



وبحث احتياجات حمام السباحة الفنية مع تكليفه بإعداد تقرير مماثل عن نادي طيبة بالأقصر الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع ورفع التقريرين لمجلس الإدارة خلال الأيام القادمة.



