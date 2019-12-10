ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يكلف الكفراوي بالإشراف على تطوير مجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:40 ص
ابراهيم الكفراوي
ابراهيم الكفراوي
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد، تشكيل لجنة برئاسة ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة للإشراف الكامل على التطوير الذي سيتم على مجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم من جانب شركة استادات وبحث طرق التشغيل والاحتياجات المطلوبة لفرق النادي الرياضية.

يذكر أن المجلس كلف المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي بإعداد تقرير شامل عن كافة الجوانب الهندسية الخاصة بمجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع

وبحث احتياجات حمام السباحة الفنية مع تكليفه بإعداد تقرير مماثل عن نادي طيبة بالأقصر الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع ورفع التقريرين لمجلس الإدارة خلال الأيام القادمة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

الخطيب يكشف تفاصيل تعاقدات الأهلى وشركة استادات لدعم النادى اقتصاديًا

رسميًا.. تغيير اسم ملعب السلام الدولي إلى استاد الأهلي

الأهلي يتسلم استاد السلام قبل موقعة الهلال السوداني

6 قرارات مهمة لمجلس الأحمر بشأن مشروع "استاد الأهلي" الجديد

ترشيحاتنا

أزمة في النجم الساحلي واللاعبون يضربون عن التدريبات| تفاصيل

بعد إقالته من تدريب الفريق.. ميتشو يكشف عن حلمه الذى لم يتحقق مع لاعبي الزمالك

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل صالح جمعة ويشيد بـ ناشئ الأهلي.. فيديو

هل غسل الجنابة يغني عن الوضوء | تعرف على رد الإفتاء

الخطيب: تكريم مؤسسة روزاليوسف يحمل معاني كثيرة.. صور

3 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم.. تعرف عليها

AdvertisementS

مفاجأة | كهربا فسخ تعاقده مع أفيس منذ أسبوع.. وهذه حقيقة شكوي النادي البرتغالي

3 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم.. تعرف عليها

قرار جديد من مجلس الأهلي بخصوص محمد مرجان مدير النادي.. تعرف عليه

فرج عامر يكشف قيمة انتقال طارق حامد للزمالك ويؤكد: من الوارد ضم أحمد علي.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل صالح جمعة ويشيد بـ ناشئ الأهلي.. فيديو

وفاة لاعب كهرباء الإسماعيلية السابق بسكتة قلبية مفاجئة

مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو والسبب الرئيسي لـ رحيله .. فيديو

شرط الإسماعيلي للموافقة على بيع باهر المحمدي للأهلي.. فيديو

اخبار الرياضة | كهربا يفسخ عقده | حلم ميتشو الذي لم يتحقق | 3 قرارات للأهلي

هادي خشبة: مدرب الأهلي الأسبق كان يفتعل أزمات مع وليد صلاح وإبراهيم حسن

رئيس بدرجة إنسان.. محمود الخطيب مسيرة حافلة تضاف إلى سجلات رؤساء النادي الأهلي

6 قرارات مهمة لمجلس الأحمر بشأن مشروع "استاد الأهلي" الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير و بالطو| ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ملفتة

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال