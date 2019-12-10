بجميع السينمات في يناير| محمد إمام ينشر البوستر الرسمي لـ فيلم لص بغداد

نشر الفنان محمد إمام، صورة، عبر حسابه على انستجرام، لـ البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «لص بغداد»، معلنًا عن طرحه في بدور العرض السينمائي في شهر يناير 2020.



وعلق محمد إمام على البوستر قائلًا: «#لص_بغداد {{ لكل كنز حكاية .. و لكل مغامرة بداية }} #يناير_٢٠٢٠ بجميع السينمات في #مصر و #الوطن_العربي .. انتظروا الإعلان الرسمي قريبًا».



يذكر أن فيلم لص بغداد هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ومن المقرر أن تظهر بشخصية مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور بعد اللوك الذي ظهرت به على البوستر الرسمي للشخصية.



ومن المقرر طرح فيلم لص بغداد بدور العرض في شهر يناير، والذي تقوم ياسمين رئيس بالبطولة فيه مع محمد إمام، ويشاركهما فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.



ويدور فيلم لص بغداد حول مغامرة كوميدية تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.