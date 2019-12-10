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توك شو

إلهام شاهين: البنت اللي شبه فاتن حمامة سبب شهرتي.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:50 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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توك شو
أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة باستضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، الذي يعرض على شاشة "dmc".

وقالت إلهام شاهين، لـ إسعاد يونس: "أول ما شفتك النهاردة؛ رجعتيني للتاريخ.. أول فيلم في حياتي أقف قدام كاميرا سينما؛ كان فيلم «أمهات في المنفى» من بطولتك انتي وعادل إمام".

وعن سبب شهرتها، نوهت إلهام شاهين، إلى أنها كانت تحضر حفلة بها الفنانة القديرة الراحلة فاتن حمامة، وكانت وقتها تدرس في معهد الفنون التمثيلية في العام الأول، وعندما رأتها، انبهرت بها بشدة: "جريت عشان أسلم عليها"، مضيفة: "أول ما شافتني؛ قالتلي انتي شكلي أوي أكتر من بنتي".

وأضافت إلهام شاهين: "لما اتكلمت مع فاتن حمامة، قالتلي كمان صوتك شكلي، قولتلها لا والله أنا مش بقلد صوتك، قالت أنا هساندك بس لازم تكون ليكي شخصية مستقلة، وأنا أتابعك، الناس اللي في الحفلة سمعوا الكلام وكمان فيه برنامج تليفزيوني استضافني وكان عنوان الحلقة البنت اللي شبه فاتن حمامة".

وتابعت إلهام شاهين:" أنا خلصت البرنامج من هنا، والسيناريوهات بقت تيجي على المعهد، مش عارفين اسمي، بس كانوا بيسألوا عن البنت اللي شبه فاتن حمامة".
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