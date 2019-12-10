مجلس الأهلي يهنئ فريق سيدات الطائرة لحصوله على جائزة أوكسا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا، مساء الاثنين، في فرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية.



واتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي ، خلال الاجتماع، القرارات التالية:



أولا: توجيه التهنئة لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي بعدما تلقى المجلس خطابا بحصول الفريق على جائزة اتحاد الاتحادات الإفريقية "أوكسا" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بعد حصول الفريق على بطولة إفريقيا لمدة ١٠ سنوات، وهذه الجائزة تمثل أفضل إنجاز لفريق رياضي نسائي.



ثانيا: تكليف إدارة الإعلام بالتنسيق مع الإدارة المالية وإدارة التسويق، وبإشراف مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالبدء في الإجراءات الخاصة بهذا التحول الرقمي لتعظيم إيراداته، مع تقديم تقارير شهرية للعرض على المجلس.



ثالثا: التجديد للسادة المديرين والمتعاقدين مع النادي والذين ينتهي تعاقدهم في ٣١ ديسمبر الحالي لمدة عام جديد.



رابعا: تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار محمود فهمي لإعداد مشروع العقود التي سيتم إبرامها مع شركة استادات بشأن "وحدة الأهلي الاقتصادية" رؤية 2045 على أن يتم الانتهاء من مشروع هذه العقود قبل نهاية الشهر الجاري.



خامسا: تشكيل لجنة فنية وتسويقية برئاسة الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لحفظ الحقوق التسويقية بالنادي في مشروع" وحدة الأهلي الاقتصادية" رؤية 2045، وكذلك اإلتزامات النادي في هذا الشأن تجاه شركة استادات القائمة على المشروع.



سادسا: تشكيل لجنة مالية برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق للإشراف على الجوانب المالية على مشروع " وحدة الأهلي الاقتصادية" رؤية 2045، وتحديد طرق التعامل المالي مع شركة استادات وكيفية سداد مستحقات النادي في الأوقات التي سيتم الاتفاق عليها خلال فترة التعاقد.



سابعا: تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، للقيام بالتنسيق والإشراف الكامل على التعديلات التي سيتم إجراؤها على استاد السلام وطرق التشغيل بعدما حصل النادي على حق انتفاع استاد السلام ضمن مشروع "وحدة الأهلي الاقتصادية" رؤية 2045.



وجاء تكليف المهندس سراج للاستفادة بخبراته الهندسية في مجال الاستادات العالمية وسبق أن كلفه مجلس إدارة الأهلي بتاريخ 7 سبتمبر الماضي برئاسة اللجنة الخاصة باستاد الأهلي للبدء في الخطوات الفعلية لهذا المشروع بعدما انتهت اللجنة التي ترأسها خلال الأيام الماضية من إعداد التصور الكامل لمشروع استاد الأهلي والدراسات المالية والهندسية والتسويقية الخاصة به.



ثامنا: تكليف المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي، بإعداد تقرير شامل عن كافة الجوانب الهندسية الخاصة بمجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع وبحث احتياجات حمام السباحة الفنية مع تكليفه بإعداد تقرير مماثل عن نادي طيبة بالأقصر الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع ورفع التقريرين لمجلس الإدارة خلال الأيام القادمة.



تاسعا: تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة للإشراف الكامل على التطوير الذي سيتم على مجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم من جانب شركة استادات وبحث طرق التشغيل والاحتياجات المطلوبة لفرق النادي الرياضية.