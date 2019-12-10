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مرأة

لمدة شهر.. تناول الثوم مع كوب لبن على الريق وشاهد ماذا يحدث للجسم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:26 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
الثوم من الأطعمة التى تتميز باحتوائها على الكثير من الفيتامينات و العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التى تحمى الإنسان من بعض الأمراض.

وقال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، إنه ينصح بتناول كوب من اللبن مع حبات الثوم على الريق يوميا لمدة شهر كامل، مشيرا إلى أن هذا المزيج يتميز بالكثير من الفوائد الصحية التى تتمثل في ما يلي:

-يعزز جهاز المناعة

- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية

- ينقى الدم من السموم

- يقضي على التهابات اللوز والغدد

- يمنع الإصابة بـ الإنفلونزا

- يخفض الضغط المرتفع

-يقضي على جميع الفيروسات

-يمنح الجسم قوة عجيبة

-يساعد فى التخلص من الدهون المتراكمة فى الشرايين

- يعالج التهابات البروستاتا وتضخمها
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