أخبار الفن| محمد عبده يظهر بعد شائعات وفاته.. وتركي آل الشيخ يعلن موعد تلقي العزاء فيه

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أول ظهور لـ محمد عبده بعد شائعات وفاته.. ماذا قال؟
نشر الشاعر السعودي صالح الشادي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابه على تويتر، ظهر فيه، مع الفنان محمد عبده، في أول ظهور للأخير بعد شائعات الوفاة التي لاحقته مؤخرًا.
مش لازم تقرف الناس.. هجوم ناري من زوجة أحمد الفيشاوي على محمد رمضان
ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها الأخير بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، التي أثارت بها الجدل.
وكتبت زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.
رحيل المخرج سمير سيف | تعرف على موعد الجنازة والعزاء
قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تقرر تشيع جنازة المخرج الراحل سمير سيف، غدًا الثلاثاء من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
رغم تكذيب جينيس له.. تامر حسني يحتفل بدخوله الموسوعة العالمية
نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه وهو يرقص ويلهو مع عدد من أصدقائه، ممسكًا بجائزة موسوعة جينيس ريكوردز، رغم تكذيب الموسوعة قيامها بهذا التكريم.
بعد وصفه بـ نمبر زفت وان | زوجة أحمد الفيشاوي تنكر إساءتها لـ محمد رمضان
تراجعت زوجة أحمد الفيشاوي، عن إساءتها للفنان محمد رمضان، بعد الضجة التي أثيرت مؤخرًا حول تعليقها الناري ضد «رمضان» دون مبرر، ما أثار حالة كبيرة من الجدل.
خطفت الأنظار بجمالها | ظهور نادر لـ ابنة سعد الصغير
نشر محمود - ابن المطرب الشعبي سعد الصغير، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع شقيقته (منة)، مهنئًا إياها بعيد ميلادها، قائلًا: «انتي بقي بنتي الصغيره قلبي من جوا يا روح قلبي انا ياست الكل ياقمر القمرات كل سنه واني طيبه ياقلبي ودايما معايا يا اطيب حد في العالم».
نتقبل التعازي بعد موسم الرياض | أول تعليق من تركي آل الشيخ على شائعة وفاته
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو للمستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يعلق فيها على شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرًا.
ميني ألبوم في يناير المُقبل | أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن مفاجأة لجمهورها في مصر، إذ عزمت على الغناء باللهجة المصرية للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بالتحضير لـ«ميني ألبوم» جديد باللهجة المصرية.
أول ظهور لـ محمد عبده بعد شائعات وفاته.. ماذا قال؟
نشر الشاعر السعودي صالح الشادي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابه على تويتر، ظهر فيه، مع الفنان محمد عبده، في أول ظهور للأخير بعد شائعات الوفاة التي لاحقته مؤخرًا.
مش لازم تقرف الناس.. هجوم ناري من زوجة أحمد الفيشاوي على محمد رمضان
ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها الأخير بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، التي أثارت بها الجدل.
وكتبت زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.
رحيل المخرج سمير سيف | تعرف على موعد الجنازة والعزاء
قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تقرر تشيع جنازة المخرج الراحل سمير سيف، غدًا الثلاثاء من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
رغم تكذيب جينيس له.. تامر حسني يحتفل بدخوله الموسوعة العالمية
نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه وهو يرقص ويلهو مع عدد من أصدقائه، ممسكًا بجائزة موسوعة جينيس ريكوردز، رغم تكذيب الموسوعة قيامها بهذا التكريم.
بعد وصفه بـ نمبر زفت وان | زوجة أحمد الفيشاوي تنكر إساءتها لـ محمد رمضان
تراجعت زوجة أحمد الفيشاوي، عن إساءتها للفنان محمد رمضان، بعد الضجة التي أثيرت مؤخرًا حول تعليقها الناري ضد «رمضان» دون مبرر، ما أثار حالة كبيرة من الجدل.
خطفت الأنظار بجمالها | ظهور نادر لـ ابنة سعد الصغير
نشر محمود - ابن المطرب الشعبي سعد الصغير، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع شقيقته (منة)، مهنئًا إياها بعيد ميلادها، قائلًا: «انتي بقي بنتي الصغيره قلبي من جوا يا روح قلبي انا ياست الكل ياقمر القمرات كل سنه واني طيبه ياقلبي ودايما معايا يا اطيب حد في العالم».
نتقبل التعازي بعد موسم الرياض | أول تعليق من تركي آل الشيخ على شائعة وفاته
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو للمستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يعلق فيها على شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرًا.
ميني ألبوم في يناير المُقبل | أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن مفاجأة لجمهورها في مصر، إذ عزمت على الغناء باللهجة المصرية للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بالتحضير لـ«ميني ألبوم» جديد باللهجة المصرية.