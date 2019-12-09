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فن

ميني ألبوم في يناير المُقبل | أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:51 م
أحلام
أحلام
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن مفاجأة لجمهورها في مصر، إذ عزمت على الغناء باللهجة المصرية للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بالتحضير لـ«ميني ألبوم» جديد باللهجة المصرية.

وأضافت أحلام في لقائها ببرنامج «هلا إف إم عمان» - على هامش حفلها الغنائي بدار الأوبرا العمانية، أنها تواصلت مع العديد من الشعراء المصريين لإنجاز الـ «ميني ألبوم» المصري، لافتة إلى أنها انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومي وسيطرح في 24 يناير العام المقبل.

يذكر أن آخر الأغاني التي قدمتها الفنانة هى أغنية "أنا ما أستغني" التى لاقت استحسان الجماهير فور صدورها.

أغنية "أنا ما أستغنى" لـ أحلام، من كلمات: منصور البلوي، ألحان: الموسيقار ناصر الصالح، توزيع: خالد عز، والمكس: جاسم محمد.
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