ترودو وترامب يناقشان التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة

بحث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في اتصال هاتفي، أجراه، الليلة الماضية، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقدم المحرز نحو التصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة.



وأعرب ترودو وترامب - حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي - عن تطلعهما إلى العمل معا عن كثب، والبقاء على اتصال خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات.



وقدم رئيس الوزراء تعازيه للرئيس الأمريكي في ضحايا الهجوم الذي تعرضت له القاعدة البحرية -الجوية بينساكولا الأسبوع الماضي.



يذكر أن آخر لقاء بين ترودو وترامب كان خلال قمة زعماء حلف الناتو الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن.