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أخبار العالم

ترودو وترامب يناقشان التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:15 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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أ ش أ
بحث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في اتصال هاتفي، أجراه، الليلة الماضية، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقدم المحرز نحو التصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة.

وأعرب ترودو وترامب - حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي - عن تطلعهما إلى العمل معا عن كثب، والبقاء على اتصال خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات.

وقدم رئيس الوزراء تعازيه للرئيس الأمريكي في ضحايا الهجوم الذي تعرضت له القاعدة البحرية -الجوية بينساكولا الأسبوع الماضي.

يذكر أن آخر لقاء بين ترودو وترامب كان خلال قمة زعماء حلف الناتو الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن.
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