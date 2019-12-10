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للمبتدئين والبنات.. تمارين كارديو لحرق الدهون المتراكمة بالجسم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:20 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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آيات أحمد
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة والآمنة التي تساعد على كسر الروتين.

ووجه حسام أبو هاشم، خلال حديثه بالفقرة الرياضية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، نصيحة للمبتدئين في رياضة كمال الأجسام، خاصة الفتيات، موضحا أن تمارين كارديو والهوائي مهمة جدا في البداية لأنها تقوي عضلات الجسم وعضلات القلب وتساعد في حرق السعرات الحرارية بصورة أسرع، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، وتتخلص من الخمول.

وأكد حسام أبو هاشم، أن عضلات الكتف من العضلات التي تفرق في شكل الجسم، مشيرا إلى أن تمارين الكارديو يمكن استخدام زجاجات المياه فيها بدلا من الأوزان، مشيرا إلى أن الطريقة الصحيحة للتنفس خلال تمارين الكارديو مهمة جدا، خاصة أنها تنشط الدورة الدموية في الجسم.

وقال حسام أبو هاشم إن هذه التمارين تشد عضلات الجسم بشكل كامل لاكتساب لياقة بدنية عالية، مضيفا أنه من الممكن أداؤها بالمنزل، خاصة أنها بسيطة جدًا ولا تحتاج لمكان واسع لتأديتها.

وأوصى الكابتن حسام أبو هاشم، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو، والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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