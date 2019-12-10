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حوادث

ضبط 17 ألف قرص دوائي مجهول المصدر وتشميع صيدلية مخالفة بالزقازيق

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
أقراص دواء
أقراص دواء
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التشديد على ضرورة إحكام الرقابة على سوق الدواء والصيدليات، وضبط الأماكن غير المرخصة التى تقوم بالاتجار فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، ومحاربة ظاهرة الدخلاء على مهنة الصيدلة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية حملة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين وتم مداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق، نظرًا لورود معلومات تفيد قيامها بفتح أبوابها للجمهور وبيع الأدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأشار إلى أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ١٧٠٠٠ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية مخالفة ، منها أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير في مكان غير مرخص ، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات غير مصرح ببيعها ، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف .

وتم تحريز المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة الزقازيق برقم (٥٧٥٩٠) جنح مركز الزقازيق لسنة ٢٠١٩ ، كما تم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها لعدم وجود ترخيص، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل بالحملات على المجهود المبذول.
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