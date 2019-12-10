خريجي الأزهر تحتفل بمرور 4 أعوام علي صدور مجلة "نور" للأطفال ..غدًا

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الازهر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف و رئيس مجلس إدارة المنظمة ، غدًا "الأربعاء" احتفالية كبري بمناسبة مرور 4 أعوام علي إصدار مجلة "نور" للأطفال، بقاعة الفسطاط بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وبحضور قيادات الأزهر والمنظمة ولفيف من المختصين وممثلي الهيئات المختلفة.



يتضمن الحفل العديد من الفقرات والعروض الفنيه للأغاني والمسرحيات المقدمه من مجلة نور للأطفال، كذا تكريم لعدد من الأطفال المتميزين في المجالات المختلفة، وتكريم خاص للفنان مدحت صالح ، والفنان هشام عباس ، والفنان خالد عليش علي مساهمتهم في الأعمال الفنية لمجلة نور .



جدير بالذكر أن مجلة «نور» للاطفال انطلقت في عام 2015 ، إيمانا من الأزهر الشريف والمنظمة بضرورة التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة تسهم في تربيتهم على قيم الخير والسلام والوحدة والمحبة، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتعريفهم بتاريخ الأزهر الشريف ودوره في نشر الفكر الوسطي للإسلام، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، إضافة إلى ملء الفراغ الثقافي، وتعزيز المنهج العلمي لديهم، وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراته وتعريف الطفل ببطولات جيش بلاده عبر العصور المختلفة بتقديم قصص البطولات التي لم يعاصرها.



كما فاز مسلسل " نور وبوابة التاريخ " ، وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجلة "نور "التي تصدرها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع دار نهضة مصر، كأحد الأعمال الدرامية المتميزة في مجال حقوق الإنسان لعام ٢٠١٨ ، وفاز مسلسل نور في "قرية الطيبين " بافضل عمل كارتوني لعام ٢٠١٩ من المجلس القومي لحقوق الإنسان.