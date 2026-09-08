برلمانية: دور مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين محوري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

أكدت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن مصر وعدد من الدول، الرافض للتصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، يمثل موقفًا دوليًا مهمًا ورسالة واضحة برفض أي محاولات تستهدف فرض واقع جديد على الأرض أو المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رفض تهجير الفلسطينيين

وقالت برغش إن توحيد مواقف عدد من الدول في مواجهة مخططات التهجير القسري يؤكد ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير التركيبة السكانية أو دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، محذرة من أن مثل هذه المخططات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، وتقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وأضافت أن البيان المشترك يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أن المواقف السياسية يجب أن تترجم إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وشددت عضو مجلس النواب على أن حل الدولتين يظل المسار الأكثر واقعية لتحقيق السلام والاستقرار، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تصفية القضية الفلسطينية لن تقود إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وثمنت برغش الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول الرافضة بشكل قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب جهودها السياسية والإنسانية الرامية إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكدت أن الموقف المصري يعكس ثباتًا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي مساس بحقه في أرضه أو محاولة فرض واقع جديد عليه، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق المصري والعربي والدولي لمواجهة مخططات التهجير والحفاظ على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للمنطقة.

ودعت النائبة سناء برغش المجتمع الدولي إلى البناء على ما تضمنه البيان المشترك من موقف رافض للتهجير، وترجمة هذا الموقف إلى إجراءات عملية وفاعلة، عبر تكثيف الضغوط لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استئناف مسار سياسي جاد، وصولًا إلى حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة ويؤسس لأمن واستقرار دائمين في المنطقة.