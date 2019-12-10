داخل ماسورة يد الحقائب.. ضبط راكب ونجله في مطار القاهرة حاولا تهريب نصف مليون جنيه

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم، تهريب نقد مصري إلى دبي، يتجاوز نصف مليون جنيه، عثر عليه داخل المواسير الحديدية الخاصة بحقيبة اليد الخاصة بمسافر ونجله، وتم تحرير محضر بالواقعة.



قالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبي، تم الاشتباه فى راكب ومعه نجله، بتفتيش حقائبهما، عثر مخبأ داخل المواسير الحديدية الخاصة بمقابض يد الحقائب، على مبلغ 300‪ ألف جنيه في حقيبة الأب، و299 ألف جنيه بحقيبة الابن.



وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.



يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.



ونجحت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي، خلال الفترة الماضية في إحباط الكثير من أشكال قضايا التهريب المختلفة، مع الركاب المسافرين إلى الخارج، وإثبات قدرتها الأمنية في كشف جميع الوسائل غير التقليدية للمهربين عبر المطارات المصرية.