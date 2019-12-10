بدون اعلان موعد الولادة .. ان هاثاواي تظهر مع مولودها الجديد بشكل مفاجيء ..صور

فاجأت النجمة العالمية ان هاثاواي الجميع من خلال الصور اتي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بظهورها مع زوجها آدم شولمان وهما يحملان طفلهما الرضيع داخل ناقلة أطفال، دون وجود سابق انذار او انباء عن وضع طفلهما.



وظهرت ان هاثاواي وهي تخفي ملامح وجهها بالنظارة والايس كاب وكذلك زوجها الذي ظهر وهو يحمل ناقلة طفله الرضيع، فيما لم يتواجد معها ابنها الأكبر.



كانت ان هاثاواي أعلنت غيابها عن العرض الخاص لفيلمها الجديد Dark Waters الذي أقيم يوم 13 نوفمبر الماضي، معلنة انها تغيب لسبب عظيم وهو ما يؤكد خضوعها لعملية ولادة في هذا التاريخ.



كانت آن هاثاواي أعلنت عن حملها في طفلها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ببطن منتفخ.



وعلقت آن هاثاواي، الحاصلة على جائزة الأوسكار: "هذا ليس لفيلم، وبجانب المزاح لكل الأشخاص الذين يعانون في مشاكل من الإنجاب، يرجي العلم أن حملي لم يسر على الخط المستقيم، أرسل لكم المزيد من الحب".