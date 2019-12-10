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محافظات

مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية يعصر الزيتون بالأقصر.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:15 م
مساعد رئيس الوكالة
مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية يعصر الزيتون بالاقصر
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شمس يونس
على غرار فيلم " شباب إمراة " بطولة الفنانة تحية كاريوكا وعبد الوارث عسر وخلال تواجد اندور بليت مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن USAID بالأقصر، زار "معصرة بكور"أقدم معصرة زيوت بالمحافظة، وأعاد للأذهان، شخصية الفنان الراحل عبد الوارث عسر وهو يعمل في معصرة الزيت، بالفيلم المشار إليه حيث أمسك "أندرو بليت" عصا العصر البدائية ليعصر الزيوت بنفسه.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية التابعة للوكالة بالمحافظة ومنها مشروع تراث أسنا الثقافى بوكالة الجداوى وذلك بحضور مسئولى الشركة المنفذه ورئيس مركز ومدينة اسنا المهندس محمد سيد سليمان

يذكر أن الأقصر تضم أقدم معصرة زيتون يعود إنشاؤها إلى 250 عاما وتتكون من غرفتين كبيرتين الأولى يتوسطها حجر مستدير من الجرانيت الأحمر وفوقه حجر آخر من يتحكم في حركته بشكل دائري عامود خشبي معروف باسم "العروسة" مثبت بقطعة خشبية أخرى تسمى بالقطة.

وتضم الغرفة الثانية آلة خشبية تستخدم في استخلاص الزيوت وتنقيته من الشوائب حيث تمر الزيوت بعدة مراحل حتى تصل لمرحلة الفلاتر المكونة من عيدان الذرة والليف ثم يتم تصفية الزيوت في حوض من الجرانيت قبل تعبئته في زجاجات.
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